台中隊代表選手余沅錡，在男子健美第二級拿下金牌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020全民運動會進入第三日賽程，臺中代表隊截至19日霸氣勇奪35金、25銀、25銅，排名暫居全國第1。臺中市府運動局長李昱叡將代表市長盧秀燕到比賽會場關心，鼓勵選手趁勝追擊。

今日男子組健美組第二級選手余沅錡成功摘下金牌，男子組健美形體組第四級選手林憲紘奪1銀，以及男子健美健美組添5銅，為臺中再添佳績。

讚啦！台中隊選手何品莉100公尺穿蛙鞋破大會紀錄。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

運動局表示，拔河室內賽女子500公斤、滾球女子二人組、男子組國術內家拳選手陳宥崴、男女子組水上救生4x50公尺混合救生接力、男子組太極拳套路三十八式賴志豪、女子組滾球雙人團體賽、混合組運動舞蹈標準舞團體對抗賽、男子組柔術對打62及69公斤級均勇奪金牌。

此外，水上救生累積5「破」大會或全國紀錄，昨日再橫掃5面金牌，獲得男子組團體冠軍、女子組團體亞軍殊榮，持續為臺中爭光。目前臺中金、銀、銅牌獎牌數量皆暫居第1名，臺中選手繼續展現拚勁、力爭最佳成績，比賽精彩可期，歡迎為選手加油打氣。

(中時 )