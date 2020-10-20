台北市20日下午2時許發生一起搶案，民眾報案，在信義路2段上的中國信託銀行東門分行領取42萬，打算要離開，即遭一名搶匪搶走，搶匪得手後徒步往捷運東門站逃逸。

警方表示，被害男子疑似是要領錢與人交易，進行外幣兌換，才領完錢，就遭到侵入的歹徒行搶，將裝有現鈔的背包搶走，轄區警方正在全力追查搶匪下落。

(中時新聞網)