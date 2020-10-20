北市信義路銀行發生搶案 嫌搶顧客42萬元逃亡 16:042020/10/20 中時新聞網 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信義路一間銀行遭到歹徒侵入搶走被害人身上42萬。（李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市20日下午2時許發生一起搶案，民眾報案，在信義路2段上的中國信託銀行東門分行領取42萬，打算要離開，即遭一名搶匪搶走，搶匪得手後徒步往捷運東門站逃逸。 警方表示，被害男子疑似是要領錢與人交易，進行外幣兌換，才領完錢，就遭到侵入的歹徒行搶，將裝有現鈔的背包搶走，轄區警方正在全力追查搶匪下落。 (中時新聞網) #北市 #信義路 #銀行 #門口 #搶案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華南銀行攜手臺灣金融都更公司協助危老都更 12:132020/10/20 財經 新北節能路燈專案 台達電再奪標 04:102020/10/20 產業．科技 智慧戰警頭盔 新北年底上路 15:572020/10/20 社會 BEI指數低迷 銀行高管示警全年整體獲利難看 12:352020/10/20 財經 北市旅館公會 推台北金門觀光旅遊 04:102020/10/20 投資理財 前10年還一成本金 一銀階梯式房貸 反應冷清 04:102020/10/20 財經要聞 權威認證 中信銀董座最佳CEO 04:102020/10/20 財經焦點 六都九成行政區 房市交易量增 低價區活蹦亂跳 04:102020/10/20 產業．科技 冷靜房市 擬檢討房屋評定現值 04:102020/10/20 財經焦點 《營建股》國建聯手台灣三井推住宅案 總銷逼近300億元 14:312020/10/20 財經 社會熱門新聞 我方大掃共諜 軍情局退役1少將2上校涉交付機密遭逮 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 北市信義路銀行發生搶案 嫌搶顧客42萬元逃亡 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 桃園人妻裝針孔「大豐收」 錄下尪與女員工1日大戰4回 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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