一年一度重陽節即將到來，高雄市鳥松區公所日前在老人文康活動中心邀請65歲以上長輩參加重陽節敬老活動，現場由長輩代表上台切蛋糕接受祝福，區長王耀弘盼藉此弘揚敬老尊長美德，並祝福每位長輩都能長壽富貴。

重陽敬老活動邀請長輩唱歌共歡外，現場還有義診、施藥、針灸、推拿、義剪及二胡演奏與舞蹈表演等，活動豐富多元又有自助餐點茶飲，讓長輩們非常開心。

高雄市鳥松區公所重陽敬老活動邀請長輩唱歌共歡外，現場還有義診、施藥、體操與舞蹈表演等，活動豐富多元。（鳥松區公所提供／林雅惠高雄傳真）

鳥松區公所也趁機會宣導將在11月8日至11月30日進行人口及住宅普查，呼籲民眾普查應注意「3不2會」原則，普查員「不」會洩漏個人資料、「不」會詢問普查表以外的資料、「不」會要求提供帳戶或存摺、「會」落實佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函，11月1日起亦開放上網填報，可參加百萬好禮抽獎，最高可獲10萬元禮券。

鳥松區公所表示、今年重陽節敬老活動宣導主題「3心5老~世代共融、樂活不老」，「使長輩開心、讓家屬放心、給長輩關心，並保障老本、照顧老身、結交老友、珍惜老伴及安全老屋」，共同打造健康快樂的老年生活。

區長王耀弘表示，配合市府長照政策，落實關懷老人福利措施，建構鳥松區完善長照服務據點，積極媒介民間團體資源，現有3處關懷據點且佈建5處C級巷弄長照站，另佈建2處失智服務據點及1處日間照顧中心，提供長輩專業生活照顧服務，延緩失能、失智個案歷程、減輕家屬照顧壓力，希望共同營造友善長輩的城市，嘉惠轄區內長輩更多服務資源。

(中時 )