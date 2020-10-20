秋高氣爽踏青趣，新北市農業局推出淡水、三芝踏青懶人包，民眾從淡水區奎柔山路一路向上，可以探訪目前盛開的美人樹花海、三芝著名水池景點「田心子」，以及壯闊的橫山梯田，最後在三芝農會旁「二號倉庫咖啡館」品嘗盛產的三芝茭白筍，輕鬆度過愜意秋季。

秋高氣爽踏青趣，新北市農業局推出淡水、三芝踏青懶人包（農業局提供／戴上容新北傳真）

農業局指出，連結淡水區義山及三芝區北新庄奎柔山路，每到秋季美人樹就會呈現繽紛景色，是賞花友們必拍的口袋名單，繼續朝這條路蜿蜒向上4.5公里，即為新北最甜心水池之稱「三芝田心子」，水天一色的夢幻於不同氣候呈現多種意境之美，是拍照打卡的最佳景點。

農業局補充，「三芝田心子」向前即可抵達壯闊的知名景點「橫山梯田」，民眾可見大片綠意盎然的梯田景緻，如今梯田多已改種筊白筍、山藥等經濟作物，而現值筊白筍產季，民眾還可於24日三芝遊客中心體驗「三芝筊心輕鬆GO」茭白筍節活動。

農業局表示，三芝農會旁由藝術家改造的「二號倉庫咖啡館」，是深具三芝在地人文特色的藝文中心，餐點大量運用三芝特產，讓人由外而內，徹底感受三芝的美與內涵，附近還設有「新北小農鮮鋪」品牌櫃位，專售驗證通過有機蔬果，盼大家以行動支持在地小農。

三芝農會旁設有「新北小農鮮鋪」品牌櫃位（農業局提供／戴上容新北傳真）

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