台中市農業局推動台中農村旅遊，整合農村與休閒農業資源及串連在地產業，與可樂旅遊、山富旅遊合作規劃5條農村微旅行體驗旅程，將可滿足親子、文青、樂齡及單車等客群，讓民眾發掘台灣農村的美好。

農業局從農遊奇遇與在地文創故事為發想，以忘憂秘境、穿越時空懷舊滋味、採菇偵探、花田柿路採果總動員及忘憂騎士等五大為主題，設計出包含農產、文化與藝術之豐富農村遊程，20日於霧峰林家宮保第園區發表。

農業局副局長蔡勇勝表示，台中農村除了有豐富的農產，近幾年農村旅遊都是農村、社區單打獨鬥，這次跟二個旅行社合作，開發出了幾條特色旅程，希望讓遊客能耳目一新，也特別邀請體驗玩家Youtuber來介紹旅程，吸引更多年輕族群的目光。

可樂旅遊總經理李紀柏表示，配合台中農業局台中好好玩系列，有輕薄短小的一日遊、有深入之旅的2日遊，除了旅遊價值之外，也加入社區人文感動、農事體驗，帶給消費者不同的選擇；

三富旅遊副總經理金玉玲表示，針對不同地區，有不同的規劃，如外埔區則抓出葡萄酒莊，規劃出品酒活動，搭配大甲鎮瀾宮文化之旅，霧峰則抓出建築林園之美，搭配霧峰這邊的酒莊，明年自行車年，將結合當地鐵馬道、捷安特車廠等，並非單純農業，帶給民眾不同的農村感受。

(中時 )