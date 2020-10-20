彰化縣警察局針對139線大彰路19公里至23公里處的4公里彎道經常肇事路段，經1個月公告期，21日起正式實施速限新制，從原本50公里降為40公里，縣警局長許錫榮強調，為維護行車安全，將嚴加執法，呼籲用路人遵守速限規定。

不只加強取締超速，更直接下修速限。位處彰、投八卦山稜線上的139線縣道，沿線視野佳、風光明媚，每逢周休假日便吸引許多重機車隊、自行車族和跑車等車友們，來此奔馳兜風炫技，成為「攝手們」口耳相傳的追焦天堂，卻因過彎時車速過快，事故不斷。

根據彰化縣警局交通隊統計，截止上月底139線已發生189件事故，造成人員24小時內死亡的A1類就有3件、死亡3人。警方近年頻頻加重取締違規的力道，設置固定測速照相桿，甚至一度籌設區間測速系統，成效仍有限；年中會同縣府工務處等路權單位會勘檢討後，決議調降危險路段的行車速限。

調降速限自9月21日起公告，迅速在網路社群引發正反論戰，車友反彈聲浪最高，重機論壇更是罵聲一片，汽、機車用路人譏諷乾脆改成徒步區算了；也有人拍手叫好，有資深自行車教練就說，車隊終於可以安心上139練騎，不必再為了與汽、機車爭道而膽戰心驚。

彰警交通隊長林世明指出，縣道139線大彰路從台74甲線東外環路口、到2瑩光橋段，速限40公里，仍保有10公里寬限值，機車超速違規將裁罰1200元以上，汽車為1600元以上；配合新速限上路，在固定桿測速外，警方近日也將編排固定及機動警網，以移動式三腳架測速器執法。

為了有效杜絕彰化139線大彰路彎道路段的事故發生率，21日起行車速限從50公里降低為40公里，新速限引發正反兩極評論，但警方強調一定會嚴加執法，呼籲用路人遵守新速限。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

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