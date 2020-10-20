第16屆企業排球聯賽將於10月31日在台北市立大學體育館正式開打！今年以「ONE AND ONLY 獨一無二」為主題，傳達10支球隊的獨特風格，同時也表達在企聯的舞台，每一支球隊、每一位球員都能創造出獨一無二、無可取代的專屬特色。今年中華民國排球協會也將持續強化賽事規格及豐富度，包含首度引進挑戰系統、外籍球員的加入以及組成企聯專屬粉絲團、啦啦隊等規劃，結合國內競技實力最高的排球對決賽事，希望為關注排球運動的朋友們帶來更精采豐富的企業16年甲級男女排球聯賽！

延續企聯15年，同樣由5支男子及5支女子組隊伍同場競技，男子組的陣容中，去年效力於雲林MIZUNO隊的得分王李興國以及人氣隊長高偉誠，今年分別改披戰袍加入傳統強隊台電公司隊以及台中長力男排隊。

另外擁有高水準攻擊能力、在學生聯賽中表現突出的李尼希米也加入桃園台灣產險隊，成為企聯16年最受矚目的新進球員。而今年的外援則集中在女子組，上屆賽季效力於中國人纖隊的克羅埃西亞籍的Matea Magdic再度回鍋，並加入來自塞爾維亞的Miroslava Kijakova。極速超跑隊及台北鯨華隊也同時加入2位外援，分別是來自塞爾維亞的Aleksandra Cirovic、Bozica Markovic以及巴西的Anny Ramos和Jessica Silva。

如此華麗的球員陣容，今年企聯賽事想必是精采可期，而為了提升賽事規格，減少爭議判決，中華排協在企聯16年將首度引進挑戰系統進行輔助判決，透過影像慢動作回放作為爭議判決的依據;此外。

為號召並吸引更多球迷一同進場觀賽，企聯16年也規劃組成企聯專屬啦啦隊及球迷應援團，未來只要被認證為頭號球迷，將享有如免費進場觀賞國際賽事、與球員近距離接觸等專屬福利。今年的開幕典禮將在10月31日於臺北市立大學體育館舉行，屆時除了有各球隊的開場表演，也特別邀請來自國內大型歌唱選秀節目「聲林之王」的超人氣歌手-「鄭可強」擔任演唱嘉賓，為企聯16年正式揭開序幕。

(中時 )