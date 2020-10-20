一名女網友在臉書粉專《靠北星座》發文表示，同居一年的男友，某天說親妹妹到台北找工作，臨時還找不到房子，要來借住一陣子，剛好他們有一間空房，就答應讓妹妹暫住，不過一個禮拜後，她發現妹妹很黏男友，還會跟他撒嬌，後來竟在垃圾桶發現使用過的保險套，這才驚覺原來妹妹是男友劈腿的情人，讓她崩潰心碎，一氣之下把2人全部趕出門。

原PO心碎表示，男友的妹妹住進來之後，她某天提早下班，回家後發現妹妹竟然睡在自己與男友的房間裡。男友解釋，因為妹妹做惡夢，才會陪她一起睡，但隔天卻在垃圾桶發現「用過的保險套」，可是「自已經一個月沒有與男友發生關係」，閨蜜推測：「那個妹妹應該不是親妹妹吧！」，她回想確實男友與妹妹真的怪怪的。

原po表示，他們倆的相處方式確實不像兄妹，可是，就算發現用過的保險套，也沒證據證明他們倆有怎樣，於是聽了閨蜜意見，晚上開了電腦手機的錄音，再跟男友說「要回台中一趟，今晚不會回來了」，然後就去閨蜜家住一晚，結果回來後一聽錄音，心都涼了，原來真的不是親妹妹，而是「乾妹妹」。

一名女網友在臉書粉專《靠北星座》發文，表示男友帶「乾妹妹」回家睡，還騙說是親妹妹。（圖／翻攝自《靠北星座》）

原po一氣之下將2人全都趕出去，沒想到男友一句道歉都沒說，還說是原PO都不給碰，他才會找別人愛愛，甚至對她：「要怪就怪妳自己」，讓她覺得對方真的很垃圾，哭了一整個禮拜。

貼文一出引起網友熱議「眼淚是珍珠，不要為了不值得的人，浪費！哭完了再重新整理心情，會過去的」、「不要為了渣男流眼淚，不值得」、「傻眼...」、「太渣了吧，心疼原PO」、「超爛，劈腿還理所當然，直接放生」。

(中時新聞網)