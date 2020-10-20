資深媒體人呂文婉曾有過一段失敗婚姻，近日她上節目談起那段痛苦經歷，形容自己的婚姻生活就像《孤雛淚》一樣，不僅前夫被兄姊看不起，還要接受冷暴力，公公更給她相當大打擊，讓她至今回想仍忍不住說：「這些對我來講都是惡夢。」

呂文婉在《震震有詞》透露，婚前去公婆家聚會時，因為婆婆一直催兒子吃飯，前夫不耐煩回「我自己要吃就會吃，妳不要一直叫」，突然前夫大姊衝上來甩他一個巴掌，沒想到前夫也不甘示弱打了回去，讓呂文婉當場看傻眼。

最後前夫生氣拉著呂文婉要走了，結果大姊就說了一句「呂小姐嘛，不要說我沒有警告妳，這個人啊，不能夠交往，甚至是不能嫁」，雖然是她弟弟，但還是嚴重警告她「這個男人不行」，但當下她沒想這麼多，事後回想才了解她的意思。

另外，呂文婉30歲生日時，媽媽遵照習俗要替嫁出去的女兒過生日，於是要呂文婉把公婆請來娘家吃飯，本來和前夫家人約好12點見面，沒想到公婆家後卻不見人影，原來是公公以為約11點半，等不到人發火不去，大罵「你們年輕的不守時」。

這讓呂文婉超傻眼，沒想到前夫當場下跪道歉，還拉著她一起跪，兩人磕頭道歉，呂文婉當下超錯愕，「我為什麼要磕頭道歉，我整個人都傻掉了」，公公最後才氣消上車，但她越想越委屈，坐在前座偷偷掉淚。

公公卻又破口大罵，「妳現在是在哭什麼，我們虐待妳嗎？」讓她嚇得瞬間停止呼吸，強忍難過心情到娘家，一看到媽媽開門，她直言那時淚真的是往心裡面灌，但嘴巴還是笑的」，如今回想來，仍讓呂文婉紅了眼眶，難過說：「這些對我來講都是惡夢」。

(中時新聞網)