一名網友於臉書社團張貼出一段影片，只見一段行車紀錄器畫面中，一名學齡孩童在大馬路中學騎腳踏車，而媽媽就騎乘機車伴在側，兩人一起逆向，讓他直呼傻眼「拜託各位做父母的，把小孩帶好！」

原PO於《爆料公社》貼出行車紀錄器影片，他表示當時行經彰化彰新路，遠遠的便看到前方路段，有一名學齡孩童正在練習腳踏車，腳踏車後方仍掛著輔助輪，從畫面中，那名孩童踩著踏板，橫跨雙黃線，把馬路當練習場，最誇張的是，孩童的母親當時正騎乘機車，伴在孩子左右，兩人還一起逆向，原PO驅車經過時，他們便急忙的閃避，整個過程讓人直呼好危險。

由於原PO覺得太過離譜，經過時還忍不住搖下車窗詢問「誰的小孩啊？」婦人還 大稱斥道「我的」，他忍不住大罵「你這樣帶小孩？」事後他將整起事件PO上網，並附帶文字寫下「拜託各位做父母的，把小孩帶好，不要都怪別人的車開太快」，原PO強調自己車速並不快，若是他們今遇到車速較快的車，發生意外又該怎麼辦？

畫面曝光後，引發不少網友不滿及撻伐：「這種都是撞到了再來怪別人」、「馬路就是遊戲區的概念」、「放出來換現金的」、「這個確定是親生的？」「學騎腳踏車應該到更空曠的公園或廣場吧」、「好扯，家長心臟很大顆耶」、「這父母真的要負很大的責任！」

據《東森新聞雲》報導，彰化分局中正派出所所長劉耀民接獲消息，回應指出「小朋友騎腳踏車穿越雙黃線行為，已經違反道路交通管理條例，依法可開罰新台幣300元至600元」，更表示，腳踏車也是交通工具的一種，應騎乘於慢車道並靠右，更不可騎上人行道或快車道，更不可任意穿越道路、逆向行駛。

★《中時新聞網》提醒您： 不良行為，請勿模仿！

(中時新聞網)