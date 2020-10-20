好大膽子！39歲吳姓男子和57歲陳姓男子日前趁新屋墓園無人看守時，開著貨車摸黑將一旁工寮停放的堆高機與破碎機運走後，往新竹縣新豐鄉潛逃，並行經產業道路逃避「電眼」，不料身分卻在觀音被查出，警方循線至吳住家盤查，終將2犯嫌逮捕歸案，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

據悉，吳男設籍於新竹縣湖口鄉，目前居住於桃園新屋區，與共犯陳男都曾有竊盜、毒品前科，平時會至河川附近抓鱉、螃蟹變賣，近期卻因手頭沒錢起歪念，趁著夜黑風高時，到新屋一處偏僻墓園偷取堆高機、破碎機，2人二度前往偷竊都成功得手。

事發後，失主林姓男子趕緊報警，期能找回生財工具。不過，由於該處無保全管理、監視器少，載運贓物的貨車又沒有掛牌，大坡所長姜仁光只好循線從桃園市內開始，一路往新竹縣調閱監視器，才找到吳男正臉照，經分析比對、查訪後，終於在觀音區問出吳男身分。

得知吳男新屋住處後，警方便前往突襲查緝，果真發現那輛載有破碎機的貨車，吳男只好乖乖招出竊盜經過與共犯身分，並將堆高機藏匿處供出，2人坦言和失主無冤無仇，但因手頭緊才索性犯案，沒想到來不及銷贓就被逮捕歸案，警方訊後依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

楊梅分局長黃富村表示，車輛停放時，一定要有積極防竊意識，並小心防範住家附近可疑人士，若有相關情資，可立即通報警方查證。以免讓歹徒有機可趁。

(中時 )