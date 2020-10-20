《韓股》外資捧場 韓股彈升0.5％ 16:132020/10/20 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓元持續走強吸引外資加碼買進韓股，周二南韓股市盤中由跌轉升，KOSPI指數終場收漲0.50%，為2,358.41點，連漲第2個交易日。 DS投資與證券公司分析師表示，韓股收復盤中失土，因外資看好韓元將進一步升值，進而加碼買進韓股。 現代汽車收跌0.3%，該公司周一表示，其第三季業績將反映高達 3.36兆韓元的品質相關成本。 外資今日買超韓股416億韓元。 韓元升值0.23%，收在1,139.4兌一美元，創下接近18個月新高。 (時報資訊) #韓股 #韓元 #外資 #加碼買進 #盤中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》空軍壓境 日經晨收跌0.32％ 11:242020/10/20 財經 《半導體》聯電毛利率看俏 外資抬價至38元 11:242020/10/20 財經 《紡纖股》聚陽3利好 外資喊買升價至240元 10:332020/10/20 財經 《晨間解盤》台股走勢健康 聚焦基本面(倫元投顧提供) 09:082020/10/20 財經 《電機股》大同明臨股會直球對決 盼盡早甩全交處分 13:062020/10/20 財經 盤中零股交易 倒數一周 04:102020/10/20 財經要聞 蘋概股坐鎮 台股重返12900 04:102020/10/20 財經焦點 《韓股》現代汽車慘跌 KOSPI受累 11:582020/10/20 財經 熱門股－達邁 需求強勁股價飆高 04:102020/10/20 證券．權證 國際電路板展覽登場 外資青睞五虎 04:102020/10/20 證券．權證 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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