韓元持續走強吸引外資加碼買進韓股，周二南韓股市盤中由跌轉升，KOSPI指數終場收漲0.50%，為2,358.41點，連漲第2個交易日。

DS投資與證券公司分析師表示，韓股收復盤中失土，因外資看好韓元將進一步升值，進而加碼買進韓股。

現代汽車收跌0.3%，該公司周一表示，其第三季業績將反映高達 3.36兆韓元的品質相關成本。

外資今日買超韓股416億韓元。

韓元升值0.23%，收在1,139.4兌一美元，創下接近18個月新高。

(時報資訊)

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