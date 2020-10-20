樺晟(3202)前9月合併營收為31.42億元，年成長23.77%，樺晟宣布入主生寶生物科技所成立的「生之寶」國際再生醫學科技公司，持股約67.74%，搶攻全球每年百億美元再生醫療市場。

近幾年來全球再生醫學領域備受各國重視，光是2018年全球就有將近500億美元的市場規模，且研究指出，未來7年全球每年平均成長率高達24.2%，前景相當看好。

目前全球再生醫學主要聚焦三大領域，包括：組織工程與人造器官、細胞療法、以及生物材料相關科研，隨著醫療技術不斷地進步，人們追求健康與美麗的需求更勝以往，因此，對於如何延緩老化、修護受損器官亦或刺激體內組織再生等相關領域已是研究發展的重要議題之一。

樺晟表示，生寶自2001年成立以來，專注於臍帶血幹細胞儲存及更多種類幹細胞於臨床上的相關應用與研發，2016年美國AABB期刊曾經報導，台灣的生技公司HealthBanks(生寶)自2008年起即進行臍帶組織凍存，是世界首家進行臍帶組織儲存的細胞銀行，其在幹細胞(例如間質幹細胞)、臍帶血、組織儲存與疫苗等專業領域皆有豐碩的研究成果，並取得多項相關專利及國際科學期刊論文發表。

受惠筆電需求持續旺盛，樺晟9月合併營收3.71億元，較去年同月成長21.37%，累計1到9月合併營收31.42億元，較去年同期增加23.77%。

樺晟表示，入主「生之寶」後，公司將利用樺晟現有的資源整合與業務優勢，搭配生寶的專業技術及頂尖設備，投入再生醫學領域擴大營運。從上游新生兒臍帶組織、臍帶血幹細胞儲存，串連中游從事間質幹細胞增生培養技術開發與細胞、再生醫學製劑研發，再到下游產業，如幹細胞運用開發及移植技術、疾病治療等；跨領域結合AI精準醫療，在診斷治療和疾病預防照護上提供助力，未來亦不排除引進策略股東，強化研發及通路布局。

樺晟除繼續拓展鋼材與紙類產品帶來穩定營收，也將持續延伸戰場，積極搶攻全球每年百億美元再生醫療商機。

(時報資訊)