針對美國科銳（Cree Inc.）將LED事業售予SGH（SMART Global Holdings），隆達(3698)表示，Cree仍為隆達股東、也是重要客戶，Cree處分LED事業，將不會影響雙方的合作關係，對隆達的業務財務亦未造成不利影響。

Cree於10月19日宣佈與SMART Global Holdings, Inc.達成最終協定，預計將LED產品事業部出售給SMART Global Holdings，交易價格為3億美元。

Cree持有隆達16%股權，是隆達的大股東之一，對於Cree將LED事業出售一事，也引起各界關注。隆達說明，Cree仍為隆達股東、同時也是重要的客戶之一；科銳將LED業務出售給SGH，SGH會繼續出貨LED產品給科銳，隆達也將繼續為科銳代工LED產品。

隆達即將與晶電(2448)合組新公司「富采投控」，聯手搶攻Mini LED及Micro LED市場。

晶元光電、隆達電子在6月宣布共組富采投控公司，已獲公平會同意，富采投控原預計於今日(10月20日)上市掛牌，晶電、隆達同日下市，因中國反托拉斯審查尚在進行，富采投控將延後掛牌時程，日前公告將延後股份轉換基準日至明年1月6日。

(時報資訊)