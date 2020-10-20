國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚因2020年立委選舉違紀輔選先生傅崐萁，國民黨上月決議將徐榛蔚停權1年半，引起近500位黨代表連署、部分中常委反彈的風波後，黨祕書長李乾龍勸徐提出申訴，徐上周已將申訴書寄送考紀會，考紀會將在明天中常會報告此事，儘快召開委員會討論。

據指出，徐的書面申訴表達盼依據花蓮縣黨部考紀會的建議，將「停權1年半」改成「申誡」；考紀會主委葉慶元則說，申訴是當事人權利，考紀會是合議制，最後仍要委員討論才能決定，雖然「黨員考紀處分規程」並無主動邀請當事人或派代理人說明的規定，但若徐縣長願意到場或要請代理人說明，考紀會也尊重。

國民黨考紀會上月24日通過處分台北市府顧問林有志、台東縣議員陳宏宗予以撤銷黨籍，本屆中常委第一高票的花蓮縣長徐榛蔚則因2020年總統立委大選期間，為丈夫、無黨籍立委傅崐萁站台，予以停權1年半。

但徐的處分案引起黨內反彈，有近500位黨代表連署，還有人預言黨若不處理，恐引發退黨潮且「後山」不保；中常委沈智慧、謝坤宏等人紛紛在中常會要求翻案。由於花蓮縣黨部在考紀會開會前，已行文中央考紀會建議對徐改為「申誡」即可，黨祕書長李乾龍在中央考紀會作成決定後，持續與徐溝通，建議徐提申訴，由考紀會再行討論，徐也在上周四把申訴書寄送考紀會。

葉慶元表示，依據「黨員考紀處分規程」，開除或撤銷黨籍才須送中常會「通過」，停權、申誡等處分只須報告中常會「備查」，因此明天中常會不必討論徐案，考紀會也會列案處理，且希望越快越好，這對徐未來參選連任越有利，最好能在一個月內召開，最慢不超過兩個月。

對於徐榛蔚的黨紀處分案，黨內有不同看法，有人主張此事屬「政治案件而非單純法律案件」，應以黨的利益為最大考量，不應一竿子打翻一船人；但也有人認為須有一致標準，才不會影響日後提名機制的公平性。黨務高層表示，黨中央尊重考紀會，但也要尊重地方黨部的意見，盼大家互相尊重，「事緩則圓」。

據悉，目前考紀會的申訴案除了徐榛蔚，還有前連江縣立委曹爾忠遭撤銷黨籍，考紀會將同時處理兩案。

(中時 )