塭仔圳開發工程流標 明起再上網公告 16:172020/10/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 塭仔圳開發工程流標，明起再上網公告。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜任內重大建設塭仔圳市地重畫案，重畫工程20日結標，因投標家數不足流標，新北市地政局長康秋桂在議會表示，明天再公告7天，28日再開標。 地政局表示，本案的開發可解決區內公安頻傳、環境汙染及公設不足的問題，以提升整體生活品質，對於新北市的發展具有重要的意義。 本次重畫工程位於新莊中正路以北的第一區，工程發包分為1-1區及1-2區等2個標案，其中1-1區施工面積約136.7 公頃、發包金額約52億元，1-2區施工面積約134.7 公頃、發包金額約44億元。 (中時 ) #工程 #發包 #公頃 #金額 #面積 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港南運河水質淨化 環境將再提升 04:102020/10/19 地方新聞 華南銀行攜手臺灣金融都更公司協助危老都更 12:132020/10/20 財經 嘉義優鮮 農漁水產首選 04:102020/10/20 地方新聞 拆除違建杜絕非法棄置 新北市府強力執法 16:532020/10/19 社會 中華電下猛藥 開賣iPhone12灑3600優惠券 15:572020/10/19 財經 高市捷運工程局突發聲明 輕軌二階最快三週後復工 22:492020/10/19 政治 華銀力推信託搭配危老都更 04:102020/10/20 全球財經 林園清水岩路市都委會審議通過「這些利多」 10:212020/10/20 區域情報-高雄 張耀中批文山工業區地價2年翻倍 經發局：無聯合炒地皮事情 12:372020/10/20 生活 港南運河水質淨化工程動工 打造「水陸兩棲」獨木舟親水聖地 13:162020/10/18 寶島 生活熱門新聞 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 60年最慘！六合夜市爆50攤歇業止血 業者痛喊「生意剩1成」 - 生活 保溫瓶禁忌！牛奶豆漿都犯規 譚敦慈：用錯等於服毒 - 生活 Buffet吃到飽「真實CP值」多高？內行揭：吃1次賠1次 - 生活 變天！颱風周三恐挾極端降雨 彭啟明：2天低溫20度以下 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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