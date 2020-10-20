侯友宜任內重大建設塭仔圳市地重畫案，重畫工程20日結標，因投標家數不足流標，新北市地政局長康秋桂在議會表示，明天再公告7天，28日再開標。

地政局表示，本案的開發可解決區內公安頻傳、環境汙染及公設不足的問題，以提升整體生活品質，對於新北市的發展具有重要的意義。

本次重畫工程位於新莊中正路以北的第一區，工程發包分為1-1區及1-2區等2個標案，其中1-1區施工面積約136.7 公頃、發包金額約52億元，1-2區施工面積約134.7 公頃、發包金額約44億元。

(中時 )