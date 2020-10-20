經濟部統計處公布9月外銷訂單統計，金額為500.3億美元，創歷年單月新高，與去年同期相比年增9.9％，是連續7個月正成長。統計處表示，消費性電子新品備貨效應，宅經濟、遠距應用相關產品需求殷切，加上傳統貨品因各國陸續重啟經濟活動，終端需求回溫，接單多為正成長。

第三季金額為1,410.8億美元，為歷年同季新高，年增率為11.9％。

雖然受到疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，統計處預估，10月外銷訂單外銷訂單金額落在515至530億美元之間，約年增8.9％至年增12.1％之間。

9月外銷訂單表現遠優於預期，統計處表示，最主要成長來源還是電子產品，160.5億美元，為歷年單月新高，年增29.7％，主因智慧手機、穿戴裝置等消費性電子新品備貨，加上遠距設備需求活絡，以及5G通訊、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體等接單續增。

值得注意的是資通訊產品金額為139.3億美元，創歷年同月第5，但年減9.6％，結束連續6個月正成長。統計處解釋，主要是因為部分國際品牌智慧手機新品延後上市，致上年同月比較基數較高，惟受COVID-19疫情影響，遠距應用相關產品需求熱度未減，筆電、平 板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等訂單續增，抵銷部分減幅。

(工商 )