部分民眾會自行將市售洗髮精、沐浴乳加水稀釋，可以用更久、又省錢，然而，這個方法真的安全嗎? 食藥署特別表示，「母湯」！

食藥署解釋，民眾為了省錢，自行將沐浴乳、洗髮精等用品，加水稀釋，讓一瓶變兩瓶，但市售產品有一定的配方與成分，逕自加水稀釋產品，恐會影響產品品質，也可能「增加細菌滋生的機率」，導致產品變質。

食藥署特別提醒，建議使用洗髮精、沐浴乳仍應依照需求及使用說明正確使用。

(工商 )