洗髮精加水稀釋用更久？專家：小心細菌滋生 16:202020/10/20 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為洗髮示意照。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部分民眾會自行將市售洗髮精、沐浴乳加水稀釋，可以用更久、又省錢，然而，這個方法真的安全嗎? 食藥署特別表示，「母湯」！ 食藥署解釋，民眾為了省錢，自行將沐浴乳、洗髮精等用品，加水稀釋，讓一瓶變兩瓶，但市售產品有一定的配方與成分，逕自加水稀釋產品，恐會影響產品品質，也可能「增加細菌滋生的機率」，導致產品變質。 食藥署特別提醒，建議使用洗髮精、沐浴乳仍應依照需求及使用說明正確使用。 (工商 ) #洗髮精 #稀釋 #沐浴乳 #加水 #食藥署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美中關係引戰？ 專家：川普愛股市 有些股票更愛拜登 16:422020/10/19 財經 微波爐蒸東西都失敗？內行曝一絕技：完美啊 22:022020/10/18 生活 當食安專家是塑膠？國民黨團緊盯美豬 17:342020/10/15 財經 凡士林石蠟傷肌膚？食藥署打臉說明 17:012020/10/15 生活 豬牛只標產地不標萊劑怎辨識？陳時中坦言沒辦法 11:002020/10/15 生活 救救滿頭乾枯稻草 用蘇打水洗頭真會變滑順？ 08:532020/10/18 健康 大便有7種類型！醫曝便秘「伴隨3狀況」：危險了 08:472020/10/16 生活 萊豬答詢頻跳針 陳時中遭酸可憐 04:092020/10/15 生活新聞 與花慈強攻細胞治療 尖端醫4期實體癌全包 04:102020/10/20 證券．權證 尖端醫、花慈合作細胞治療 1至4期實體癌全包 14:082020/10/19 財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 美股暴殺 台股還要搖擺多久？專家爆最大變數 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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