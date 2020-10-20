2020年台北國際旅展將於10月30日於南港展覽館開展，國賓飯店集團於現場推出超值住宿券商品，推出使用自由度很高的「國賓三館聯合住宿券」，共有台北國賓、新竹國賓、高雄國賓三館供您選擇，每張售價2,800元，等同客房定價下殺2.6折起。另外推出「高雄國賓住宿券」，包括豪華三人客房4,499元、尊榮港景四人房5,799元等四種不同票券，買10張再加贈1張豪華客房住宿券。

為更貼近消費者的需求，國賓飯店自10月26日起至11月4日於辦線上旅展，官網即可線上購買旅展商品，新竹及高雄國賓更推出線上限定餐券，凡購買新竹國賓「八方燴平日下午茶優惠券／10張一套」，再加碼贈送3張，13張只要6,600元，等同於77折優惠；高雄國賓「iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳餐券／10張一套」優惠9折，分為平日午餐、平日晚餐、假日午晚餐三款套券，皆享買10送1。

國賓大飯店結合國賓台北、新竹、高雄三館推出聯合住宿券，每張售價2,800元，可任選一館住宿一晚，不需加價即可享受愛河畔高雄國賓豪華客房（價值8,663元）悠閒愜意氛圍；入住台北國賓精緻客房（價值10,650元）則能品嘗都會風情；亦可體驗新竹國賓高樓層視野極佳的豪華客房（價值10,000元）大器舒適感受。

(工商 )