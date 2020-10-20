前高市觀光局長潘恒旭昔日狂辦活動吸引人潮，每每遭綠營抨擊缺乏妥善規畫，但民進黨議員黃文益20日質詢，罕見稱讚潘恒旭善於「洞燭先機」爭取觀光財，他要求觀光局長周玲妏趕快搭上近日掀起的肉臊飯熱潮，主導舉辦「南高屏肉臊飯PK賽」，把肉臊飯變成美食觀光財。

黃文益20日下午質詢時表示，看到觀光局長周玲妏，就想到她的前輩、前局長潘恒旭，「潘恒旭是個傳奇人物，無所不用其極拍韓國瑜馬屁，當然有很多人不認同」，不過黃文益說，潘恒旭有個可取之處，就是會洞燭先機辦活動，如果辦得好確實可帶來觀光財，「但可惜沒有做得很好，才導致高雄現在的狀況」。

黃文益說，這幾天網友都在瘋傳，肉臊飯要大PK了嗎？原來起源於高雄市長陳其邁，邁邁市長先公開嗆聲說高雄肉臊飯最好吃，台南、屏東沒得比，結果引來台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安跟進，大家都在討論誰家的肉臊飯最好吃。

他問周玲妏，有沒有想要順勢辦肉臊飯大PK，把台南、屏東納進來，把肉臊飯變成地方觀光財？

周玲妏答詢時笑說，如果回應，好像又再度說溜嘴，不過3個縣市政府觀光局確實已經彼此有聯繫，幾個縣市長對肉臊飯的發言掀起很多漣漪，昨天她下班經過苓雅區老店柏弘肉臊飯，排隊人潮多了好幾倍。

她說，包括黃偉哲今日已帶著台南的肉臊、牛肉臊業者來高雄漢神巨蛋踢館，「我們很快會積極反制處理，ＰＫ戰勢在必行了。」

黃文益進一步建議，既然這場爭論由高雄發起，就應由高雄結尾，必須站到領導位置，千萬不要被外縣市捷足先登，高雄要搶辦活動邀請對方來，不要反而被邀到外縣市參賽，這樣就輸人一截。

(中時 )