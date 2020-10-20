台南新市區農會與台南應用科技大學餐飲系合作，發表創意毛豆養生料理，未來食譜將出版分享，並拍攝教作影片推廣。（劉秀芬攝）

農會在產品包裝上也花了許多心思，熱銷商品經典毛豆、芋香毛豆換上新包裝。（劉秀芬攝）

一年一度的台南新市毛豆節即將於11月7日展開，新市區農會20日發表創意毛豆養生料理，台南市長黃偉哲也到場幫忙促銷。黃偉哲說，台南毛豆栽種面積約97公頃，其中新市占了43公頃，毛豆產品應用多元，有很多新吃法，都值得一再嘗試，提高消費者對毛豆的興趣。

農會今年台南應用科技大學餐飲系合作，推出毛豆養生料理，包括毛豆奶油鹹泡芙、毛豆泥鵝肝奇福餅乾、鮮蝦毛豆堅果塔、毛豆布丁、毛豆抹醬等，希望推廣民眾多運用毛豆為食材，未來食譜將出版分享，並拍攝教作影片推廣毛豆料理。

新市的毛豆除了品質優良，外銷日本，農會在產品包裝上也花了許多心思，熱銷商品經典毛豆、芋香毛豆換上新包裝，茶豆香酥禮盒獲得荷蘭Indigo設計獎包裝類銀牌獎，新推改良版毛豆拌麵健康爽口，為台南好麵再添一味。

為宣傳新市毛豆產業，新市區農會毛豆節已邁入第12年。今年受疫情影響，新市農會首次推出微電影競賽宣傳，31日先推出農遊活動，帶遊客參訪青農溫室菜園、火龍果園，體驗採西瓜，品嘗在地農產風味餐。

毛豆節則於11月7日在三里聯合活動中心旁登場，有親子裝扮走秀表演、青少年毛豆體驗營、特色產品展售、微電影競賽得獎作品頒獎，還推出500分毛豆拌麵公民眾免費品嘗，有吃又有玩。

(中時 )