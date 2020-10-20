台海兩岸關係緊繃之際，大陸日前宣布逮捕200多名「台諜」後，我方檢調今也宣布偵破一起共諜案。

檢調懷疑，軍情局的退役岳姓少將、張姓、周姓2退役上校，疑遭大陸國安人員吸收為共諜，自2013年起邀約多位台灣人士赴大陸與陸方國安人員見面，甚至岳姓前少將還蒐集機密文件交付陸方，涉嫌違反《國家情報工作法》、《國家安全法》。台北地檢署今指揮調查局國安站，搜索朱、張、周3人，約談3人到案。

檢調發現，岳、張、周3人服役軍情局時間很長，3人長期被調查局監聽發現，涉嫌於退役後多次前往大陸。

檢調查出，張、周分別自2013年開始至2018年間，頻繁前往大陸。張男在2013年約民間人士傅姓男子赴大陸，引薦傅男結識大陸國安局人員。

張、周2人另於2016至2018年間，邀約岳男赴中，次數超過十次，3人與大陸國安局人員會面，其中岳男涉嫌受周男委託，代為交付機密文件給大陸國安人員。另張男及周男於2016至2017年間，另介紹王姓男子赴大陸與陸方國安人員見面。

檢調懷疑，3人自2013年開始，分別多次以旅遊名義赴大陸，長期偵監後，質疑3人頻繁赴陸並不單純，為釐清3人赴大陸目的，今天發動搜索及約談。

(中時 )