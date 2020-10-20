印度國防部19日宣布，澳大利亞海軍將參加印度與日本海上自衛隊、美國海軍今年的「馬拉巴爾」（Malabar）聯合訓練。日本共同社20日報導說，這是四國在「自由開放的印度太平洋」構想下合作的一環，旨在牽制在印度洋和南海擴大影響力的中國。

10月6日，美日印澳在東京召開「四方安全對話」（Quad）外長會議，就加強合作推進該構想達成共識。共同社指出，印度在北部拉達克地區爭議區域與中國軍方持續對峙，如今奉行不結盟外交的印度與美日澳加深安全領域合作，預計將遭中方反對。

印度國防部未透露訓練的詳細日程，但料於11月在孟加拉灣和阿拉伯海實施。據分析，考慮到新型冠狀病毒疫情的影響，四國隊員將避免接觸，限定為海上訓練。印度和美國從1992年開始實施馬拉巴爾聯合訓練，2015年敲定日本定期參加。去年的訓練在日本近海實施。

澳大利亞上一次參加是在2007年。澳大利亞外長佩恩和國防部長雷諾茲19日發表聲明稱，受印度邀請，澳大利亞軍方將參加今年的聯合訓練。這是現行聯合訓練框架形成之後澳大利亞首次參加。

佩恩在聲明中說：「訓練將進一步增進四國之間的合作，鞏固地區的和平與穩定。」雷諾茲表示：「這展現了印度太平洋四個主要民主國家間的深厚信賴關係，以及為安全領域共同利益展開合作的意願。」

此外，印度國防部也發表聲明表示：「將為維護海上的安全，加強與各國的合作。」

另一方面，日本防衛相岸信夫19日向媒體透露，將在南海周邊海域舉行海上自衛隊與美海軍、澳大利亞海軍的三國聯合訓練。

據共同社報導，岸信夫19日與訪日的澳洲防長雷諾茲在防衛省舉行會談，就展開協調把澳軍納入自衛隊從平時起保護艦艇及飛機的「武器等防護」對象達成共識。如果實現，將是除美軍以外的首次。作為2015年安全保障相關法下成為可能的自衛隊新任務之一，將針對在東海南海加強活動的中國加強警戒監視活動。

會談後，兩人發表了寫入上述共識內容的聯合聲明。然而如果擴大武器等防護的對象國家，被捲入武力衝突的風險升高也令人擔憂。

岸信夫在聯合記者會上表示：「將維護並加強自由開放的印度太平洋，進一步深化兩國的防衛合作」。雷諾茲回應稱：「為擴充日澳防衛關係，將繼續合作。」

防衛省作為武器等防護的具體情況設想：（1）包括彈道飛彈發射在內的情報收集及警戒監視活動，（2）面臨對日本安全造成影響的事態時的補給運輸，（3）聯合訓練。兩國防衛部門鑑於此次會談，計劃迅速開始課長級和局長級的磋商。

會談中，日澳防長一致表示強烈反對憑藉力量在東海南海改變現狀的嘗試。關於在南海推進軍事基地化、對存在主權之爭的他國採取威脅行動的中國，也共同表示嚴重關切。

圍繞北韓局勢，雙方確認了在全面廢除包括彈道飛彈在內的大規模殺傷性武器方面開展合作。關於簽署力爭使兩國聯合訓練順暢實施的《訪問部隊地位協定》（VFA），兩人也再次商定將繼續磋商。

(中時 )