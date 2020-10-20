台灣米粉期待的小米電視，今（20）日終於正式在台發表了。小米台灣代表在會後表示，目前正在評估多款產品引進台灣的可能性，米粉們可以期待。

歷經長期的評估，小米台灣今天終於在台發表首款小米智慧顯示器65型。小米指出這是補足了智慧家庭的最後一塊拼圖。趁著小米台灣在台舉辦產品發表會，小米台灣業務協理蔣坤揮也回應了不少媒體對於小米接下來在台灣的佈局。

在台灣推出小米智慧顯示器65型後，小米還有計畫推出其他小米電視產品嗎？蔣坤揮回應正在評估中，會先以55吋支援4K解析度的機種為主，若引進台灣，仍會以小米品牌的方式與消費者溝通，而最快下一款小米智慧顯示器產品要登台，需等到2021年。此外，針對其他大型家電，包含冰箱、洗衣機，目前也正在考慮中，至於是隸屬紅米或是小米品牌的大型家電，目前尚未有定論，都在評估的計畫中。

至於緊接著即將到來的雙11檔期，小米也正在評估多款產品。除了今天活動中媒體/米粉禮：米家無線吸塵器mini，確定屆時在台推出之，也正在評估是否要引進更多功能或更高階手持吸塵器類新品。

(科技)