立委林淑芬20日指出，市面上常見的塑膠地墊，號稱「安全、無毒、乾淨低污染」，事實上塑化劑檢驗結果卻超標上百倍！要透過記者會揭露韓國大廠LG舒適毯，型號PAL7440及PAL082塑化劑超標上百倍。

林淑芬表示，她接獲檢舉陳情，LG舒適毯疑似含有超量塑化劑，因此在八月中請標準檢驗局針對該品項進行檢驗。根據國家標準規定，無論是「CNS15493 拼接塑膠地墊」或「CNS8906 聚氯乙烯系地磚」，其塑化劑（8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量）含量限制皆不得超過0.1％。

林淑芬說，標準檢驗局從網路購買了LG HAUSYS品牌舒適毯共兩件，型號PAL7440及PAL082並辦理塑化劑含量檢測作業。檢測結果發現，型號PAL7440，BBP含量0.71％，DEHP含量39.04％，其餘六種塑化劑未檢出，型號PAL7440超過塑化劑總含量限制397倍！型號PAL082BBP含量0.52％，DEHP含量32.16％，其餘六種塑化劑未檢出，型號PAL082超出塑化劑總含量限制326倍！

林淑芬指出，這兩款型號的塑膠地墊，直到現在都仍在市面上發售。且只要上網查詢就可以發現，許多爸媽因為此款塑膠地墊無接縫、單價不高、又是大品牌，時常成為寶寶爬行時家中空間鋪設地墊的選擇。商品頁面上也都號稱清潔容易、無接縫、乾淨低污染，產品結構圖中標示五層，包括防污層、耐磨層、印刷層、玻璃纖維層、底層，但就是沒有標示材質及其添加劑成份。

為促使商品符合安全、衛生、環保及其他技術法規或標準，經濟部訂有商品檢驗法，並規定應施檢驗之商品，未符合檢驗規定者，不得運出廠場或輸出入。林淑芬指出，這類塑膠地墊產品空有國家標準（CNS8906 聚氯乙烯系地磚），卻非商品檢驗法中的應施檢驗商品，也不適用商品標示法第十條（有危險性、有衛生安全有關、具特殊材質或需特別處理的商品標示），因此就算超標上百倍也沒關係！

「看守台灣協會」秘書長謝和霖說明，國內市面上販售的塑膠地磚產品，主要材質幾乎都是PVC，而PVC要製成如塑膠地磚的軟質產品，就一定得添加塑化劑，且比例30至40％者非常常見，甚至有高達60至70％者。PVC的塑化劑種類非常多，但共同特性是油狀液體，凝固點約為攝氏零下五十度C左右，在常溫下其分子移動能力相對於PVC而言非常高。

謝和霖說，也就是說，一張看似固體的PVC地磚，其實含了三分之一左右的油狀塑化劑，且其很容易從互相纏繞、不規則排列的PVC高分子鏈中遷移出來；寶寶長時間在PVC塑膠地磚上爬來爬去，又吸吮手指頭，就會把不論毒性高低但就是不該吃的塑化劑吃進去；如若室內溫度因為太陽照射而偏高，塑化劑也有可能揮發而影響室內空氣品質及身體健康。

本案檢舉人表示，他曾向國內代理商詢問是否含塑化劑，業者第一時間表示「無塑化劑」，還提到通過美國floorscore認證。結果經林委員移請標檢局針對該商品進行檢驗，結果竟然超標，也就是說該商品不僅有添加塑化劑，而且還添加了受到管制的鄰苯二甲酸酯類塑化劑，而業者竟然還把這樣的商品推廣到幼教空間！

林淑芬表示，她對此提出四項要求：第一，標準檢驗局全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查。第二，塑膠地墊、運動墊（瑜伽墊、健身墊）應列為應施檢驗商品。第三，塑膠地墊、運動墊應適用商品標示法第十條的標示規定。第四，要求商業司檢討商品標示法第九條之函釋，對於依《商品標示法》標示之商品，其「主要成份或材料」一項，「應」標示足以讓消費者查到其化學式的化學名稱。

出席的標檢局官員承諾，將於今年全面進行塑膠地墊市購調查，預計明年研商將塑膠地墊、運動墊列為應施檢驗商品。商業司也承諾，將檢討這類產品的商品標示，並加強需標示項目，讓消費者有較多資訊可評估選擇。

(工商 )