台股雖受美股重挫連動，在平盤之下整理，外資小幅賣超，但國際美元續弱，主要亞幣走揚帶動，新台幣盤中再升破28.7元，尾盤央行進場調節後升幅大縮水，終場收在28.932元兌1美元，升值1.8分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量縮小至6.25億美元。

外匯交易員表示，美元偏弱整理，韓元及人民幣領漲，連動新台幣走升，盤中最高雖然來到28.68元，但觀察外資有買有賣，且量能減少，至於進出口商同步偏觀望，反應在成交量明顯下滑，尾盤央行作價幅度約與前一個交易日相當，並未重手打貶新台幣，半個月來均位在28元價位新常態。

外匯交易員認為，隨美國總統大選愈來愈近，雙方陣營駁火力道預料加大，且國際疫情仍在燒，疫苗恐延後問世，諸多不確定性激化下，外資紛紛退場觀望，態度轉為保守，靜待結果抵定，新台幣短線預料將延續10月以來的區間整理格局居多。

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