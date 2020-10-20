小黑狗高處降落背部狠摔，停在樓下的轎車被砸出裂痕。（動保志工邵柏虎提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市東大路一處民宅19日上午突然有隻小黑狗從天而降重摔，背部狠砸路旁汽車，小黑狗隨即滾落馬路，接著一溜煙離開。動保協會接獲民眾通報後實地勘查，發現頂樓處有不少狗狗排泄物跟食物，懷疑狗狗遭人惡意向外拋擲，新竹市動防所及警方也持續蒐證調查，也希望民眾協助尋找受傷的小黑狗。

新竹市動防所及警方19日受理民眾通報，稱有黑色狗狗於東大路3段附近，疑似自5樓公寓頂樓墜落於汽車車頂，經轄區員警會同新竹市動保所現場訪查，連續兩日在周圍做家訪，想看看有無民眾知悉，雖可由公寓頂樓發現飼養痕跡，但無人承認養狗，目前尚未尋獲受傷狗狗及飼主。

同時也接獲通報的新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎當天實地到現場勘查，發現頂樓有狗狗排泄物、食物與水，有狗狗生活的痕跡，他轉述受害車主說法，表示事發當時才正把孩子接回家，還好不是砸到孩子，否則後果不堪設想。

由於小黑狗墜落撞擊力道大，車子砸出凹陷還有血跡，車主推測小黑狗恐是內傷出血。邵柏虎指出，目前一整天都有排人員尋找小黑狗蹤跡，也有熱心民眾協助幫忙，但目前仍未有線索。

新竹市動防所指出，目前尚未尋獲受傷狗狗及飼主，至於狗狗是遭惡意丟下或不慎失足墜落，將由警方及動保所持續搜證調查。依動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。違者視情節輕重，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金。

(中時 )