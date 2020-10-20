挪威衛生機構19日證實，在中部城市特隆赫姆發現一種新冠病毒的新變種，其傳播能力更強。

特隆赫姆市資深醫師羅斯塔德表示，他們在這座城市的7個地方發現變異的病毒，16日把病毒樣本送至挪威公共健康研究所，初步分析結果顯示，這是一種新變種，從來沒有在挪威出現過，翻查國際數據庫，也沒有發現其蹤跡。

科學網站Pledge Times報導，羅斯塔德認為，雖然不知道這種病毒變種的屬性，但是在特隆赫姆會更容易感染病毒，即使不在密閉空間近距離接觸，也有可能被感染。挪威衛生機構認定，這種變異新冠病毒的傳播速度更快。

目前，歐洲多國正遭受第二波疫情肆虐，歐洲最近7天內死亡病例超過8000例。在歐洲疫情正處於惡化之際，新冠病毒新變種也再次為全防疫增添不確定性。

在同樣疫情嚴峻的美國，上月來自休斯頓的一份研究報告稱，多間醫學權威機構對50

00多個新冠病毒基因序列樣本的研究顯示，病毒正不斷累積變異，傳染力可能越來越強。參與研究的學者表示，新冠病毒的每一次變異都是隨機發生的，細胞複製基因組時偶然會出

錯，在美國的疫情持續擴散下，意味每一個新個案都有可能產生更多的變異。

日前，權威醫學核心期刊《刺胳針》發表案例研究論文，確認了病毒變異確實會導致二次感染。該論文指出，感染過新冠病毒的患者，可能無法確保在所有情況下都對病毒具有完全抵抗力。因此，無論是否曾確診，都應採取相同的預防措施避免感染。

(中時 )