歐元和美元的匯率難以爬到1.18的上方，主因為美國新冠援助方案的難產，削減全球風險資產吸引力，以及歐洲疫情的不妙，皆對歐元產生壓力。

市場對於眾議院議長裴洛西與財政部長曼努欽在11月3日大選前達成協議仍充滿信心，然而共和黨控制的參議院對於通過一個大規模的援助方案仍表現出不感興趣。

該項擔憂拖住歐元早盤的走勢，下跌0.1%，來到1.176；而前一交易日，歐元才短暫地升到1.1794的一周高位。

市場認為美國大選和新冠疫情全球擴張的情勢，讓投資人選擇盡量避開大規模的交易。

愛爾蘭對部分地區進行最嚴格管制；法國則報出大量病患湧入醫院。

英鎊較前一交易日上漲，來到1.2941。

英國談判代表佛羅斯特(David Frost)表示，歐盟入果沒有在根本上進行改變，與歐盟的恢復談判將缺乏基礎。

美元指數則穩定地維持在93.484。

(時報資訊)