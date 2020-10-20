根據澳洲央行發布的10月會議紀錄，該央行在會議上討論進一步放寬貨幣政策的可能性，包括將現金利率降至零，以及購買期限更長的政府公債。

10月6日的會議記錄顯示，澳洲央行決策委員會官員表示，其他央行更大幅度地擴張資產負債表規模，已經導致大多數其他富裕國家的主權債券殖利率下滑。

委員會成員並討論對匯率的影響，提供了目前為止最清晰的信號，即澳洲央行可能很快就會進一步調降利率，並擴大其龐大的購債規模，以降低借貸成本，並促貶本幣。

澳洲10年期公債殖利率從本月初的0.9%跌至周二的0.75%，與美國債息一致，但仍高於英國、德國、法國、加拿大與日本。

自3月中旬緊急降息2碼（50個基點）以來，澳洲央行一直維持其現金利率於歷史低點0.25%不變。經濟學家普遍預期該央行將於11月3日的政策會議上，將基準利率調降15個基點，至0.1%。

會議紀要亦指出，除了進一步放鬆貨幣政策之外，委員會亦討論了其前瞻指引的性質，該前瞻指引「同意在其決策中將更著重於實際通膨，而非通膨預測」。

(時報資訊)