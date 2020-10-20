雲林縣每年大約受理近4000件家暴案件，為遏止憾事持續發生，雲林縣政府社會處在全縣設置980處安全守護站，多數守護站由當地熱心企業、店家成立。受暴者可就近尋求資源；安全守護站則提供庇護場所，協助通報。

雲林縣政府20日舉辦安全守護站優良店家授證儀式，麥寮三聖社區發展協會編排情境短劇，表現家暴案件的成因與後續影響，參與店家透過情境劇，更加了解受暴者可能產生的心境狀態，進而在民眾上門求助時，能即時提供相關服務。

雲林縣共有980處安全守護站，受保者可於張貼安全守護站標章的店家，尋求資源與協助。（周書聖攝）

雲林縣麥寮三盛社區發展協會以情境短劇，表現家庭暴力可能發生的成因與後續影響。（周書聖攝）

雲林縣各鄉鎮平均有20到40個友善店家，加入安全守護站行列，大部分店家皆主動向雲縣社會處申請，審核通過後再由社會處輔導業者、提供教育訓練。

雲林縣政府社會處社會工作科長許惠雯表示，社會處持續鼓勵社區裡的熱心店家，加入安全守護站行列，提供受害者通報、庇護場所、教育等服務。當受害者尚未準備好向公部門通報時，社區當中的鄰里也能發揮功能。

過去受暴者常有家醜不外揚的舊觀念，不敢向公部門通報，也擔心通報後會遭受更嚴重的暴力對待，往往等到憾事發生時，公權力才介入處理。現在住家附近的超商、雜貨店、機車行就能提供安全協助，有需求的民眾都能上門諮詢。

(中時 )