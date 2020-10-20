根據國內統計資料顯示，全台大約有10多萬人曾經飽受眩暈症的困擾，這類病患一旦眩暈症發作，感覺就像是坐雲霄飛車一般，即使躺在床上也會感覺身體一直往下沉就像是掉入深淵，或是一張開眼睛就像跑馬燈般，眼前的世界天旋地轉，最嚴重的話，身體無法維持平衡、完全無法站立，由於身體平衡系統與自律神經有相當大的關聯性，通常大部分病人都會合併噁心、嘔吐等症狀。

頭暈、眩暈症大不同 兩者這樣分辨

暈、眩是兩種不同的感覺，症狀表現也不同。耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，「暈」就像是坐在一條船上，走起路來輕飄飄，會有飄浮不定的感覺；「眩」則是會合併頭昏目眩、眼花撩亂。事實上，暈、眩的症狀經常合併在一起，也就是所謂的「眩暈症」（Vertigo）。

如何分辨是單純頭暈、還是眩暈症？黃韻誠認為，如果身體短暫不穩定，可能是屬於單純的頭暈；若是走路會左右搖擺，無法穩定身體，並且發現眼前物體旋轉，甚至感覺整個世界都在打轉，合併這兩種情況，就是所謂的眩暈症發作。

眩暈症2大好發族群 老人、停經婦女要注意

根據醫師門診觀察發現，老年人是最容易發生眩暈症第1大族群。黃韻誠指出，耳朵週邊血管較為細微，甚至比頭髮更細小，屬於末梢血管，當發生血液循環不良，內耳末梢血管就容易發生缺血的情況，就會導致眩暈症，而大部分老年人都有心血管疾病問題，例如：高血壓、高血糖、高血脂等三高慢性疾病，導致血管發生狹窄、阻塞等，加上血管老化、末梢血液循環不良，就容易產生眩暈症。

第2大族群是女性，年齡介於20～30歲及45歲以上的停經後婦女，是眩暈症的發作高峰期。20～30歲的病患大部分是有遺傳性體質的「梅尼爾氏症」；而45歲以上的停經後婦女，因為女性荷爾蒙分泌減少，內耳器官失衡而引發平衡失調，就容易產生頭暈的狀況，是常見的更年期症狀之一；另外，個性敏感、比較謹慎小心的女性，也比較容易發生眩暈症。

發生眩暈症原因多 晝夜顛倒更要提高警覺

很多人都會誤解眩暈症是一種疾病，其實背後引發的原因可能不同，如睡眠不足、感冒、貧血、荷爾蒙失調常會頭暈；長期處於噪音環境、接觸染髮藥劑或油漆等有機溶劑，例如美髮師、油漆工，長達數十年觸摸染髮藥劑或油漆，這些有機溶劑會慢慢滲透進入皮膚，並且累積在內耳細胞中，會造成內耳神經受損而引起暈眩；也可能是姿勢性低血壓作怪；或是長期耳膜破洞造成內耳器官受到影響，都可能造成眩暈發生。

另外，姿勢不良也可能引發眩暈症，例如：工程師、作業員等，長期低頭，久而久之出現頸椎骨刺，就是所謂的「頸性眩暈」，在轉頭時容易壓迫到支配內耳器官的血管，就容易出現頭暈的情況，或是骨刺影響頸部的自律神經系統，也會產生眩暈的情況。

黃韻誠補充，近期在瑞典舉辦的神經耳科醫學會的最新研究報告，內耳的平衡神經具有節律性，如果經常晝夜顛倒，例如一個星期早上起床、晚上睡覺，下一個星期早上睡覺、晚上起床，不但破壞身體規律，同時身體平衡系統也受到影響，容易增加罹患眩暈症的風險，例如日夜輪班工作者、高壓環境工作者，都是高危險族群。

眩暈症分中樞型及周邊型2大類 中樞型眩暈症嚴重恐致命

眩暈症主要分成「中樞型眩暈症」及「周邊型眩暈症」。黃韻誠說明，「中樞型眩暈症」是中樞神經系統發生問題，包括：小腦、腦幹，最需要立刻排除的就是腦腫瘤及腦中風，因為嚴重可能有生命危險；「周邊型眩暈症」的發生原因在於內耳器官，例如：耳蝸、前庭、半規管、平衡神經等出現失調。根據醫學統計資料顯示，臨床上，90％的病患屬於「周邊型眩暈症」，少部分為「中樞型眩暈症」。

黃韻誠進一步解釋，臨床上，醫師最害怕病人確診為「中樞型眩暈症」，可能原因就是腦腫瘤及腦中風，也可能是自體免疫神經系統問題，這是非常罕見的原因之一。一旦確診，經轉診至神經內外專科進行治療，治療過程必須非常謹慎，若是病情無法穩定控制，生命會受到威脅。

5項詳細檢查找出病因 預防眩暈症這3招超管用

很多疾病都會造成眩暈症，因此，找出引起眩暈症的原因非常重要，才能夠對症治療而痊癒。在診斷眩暈症前，建議就醫詳細檢查，首先詳細詢問病史，包括過去接觸史、職業類別、家族性遺傳疾病，搭配對照病人眩暈問題；並且進行理學檢查、抽血檢查、內耳神經檢查、X光影像檢查等，必要時接受腦部核磁共振檢查。

事實上，大部分人發生眩暈症的原因，雖然與日常生活、飲食，沒有太大關係，然而不良的飲食生活習慣，容易使身體產生過多的自由基。根據目前醫學研究指出，內耳神經系統容易受到身體自由基的影響，因為內耳是非常微小的器官，一旦受到自由基攻擊，就會出現發炎反應。

黃韻誠建議，日常保養可以補充高強度抗氧化劑，例如銀杏，可以幫助對抗自由基傷害內耳細胞，達到有效保護的作用。另外，日常均衡飲食、睡眠充足，也都有助減少發生眩暈的狀況。

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(中時新聞網)