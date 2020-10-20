新北市金山區的中角灣國際衝浪基地，是北海岸知名的衝浪天堂，每到假日總是聚集許多衝浪客，進而衍生出行車交通動線問題。為改善交通阻塞情形，金山區公所於今年6月起展開「行車動線優化工程」，多次邀集相關單位一同會勘，重新規畫當地行車動線，於今（20）日針對路幅較小路段實施單向通行方式進行改善，期望有效降低交通阻塞情形發生。

金山區長廖武輝指出，公所特別在中角灣路幅較小路段的出入口設置單行道標誌，並於車道內側出口處設置禁止進入號誌避免民眾誤闖。此外，針對車道內較狹窄的位置，公所一併設置禁止停車標誌，防止民眾任意停車亂象，盼大幅降低行車阻塞及糾紛事件發生。

廖武輝表示，中角灣出入口部分土地屬私有土地，目前公所暫時以設置告示牌的方式改善當地交通。待未來中角灣計畫道路拓寬實行完成後，將可針對出入口及整體道路進行相關改善工程，讓到此遊憩的民眾能擁有更舒適的行車環境。

(中時 )