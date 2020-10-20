台中市民每年可能吃下3萬2400噸農藥殘留超標或未經核准農藥的蔬果？市議員吳敏濟20日批果菜市場採驗標準過低，市政府無法直接裁罰外地農產品業者，致心存僥倖者危害市民健康，要求加速建置質譜儀提高檢驗質量。農業局長蔡精強說，目前已採購1部預計11月完成驗收。

吳敏濟指出，全市蔬果年平均消費量高達60萬噸，農業局在果菜市場和田間抽驗的不合格率5.4％、衛生局3.7％；台中果菜市場檢驗量雖然最多，但不合格率竟低到只有0.11％是農業局1／50，衛生局的1／30，明顯不合理。

吳敏濟表示，台中果菜市場在今年年1-7月抽驗數多達2萬6298件，經生化快速檢驗法檢驗乙醯膽鹼酯酶抑制率，只有30件不合格，不合格率僅0.11％；其中乙醯膽鹼酯酶抑制率在35-44％之內只通知延後採收，只銷毀9件45％以上的產品，總重只有2960kg，顯然標準太過寬鬆。

農業局今年截至10月6日抽驗846件，不合格46件；其中35件來自於雲林、南投、彰化、台南、嘉義和屏東，以雲林的16件最多；被重複檢驗出不合格的有青江菜、九層塔、芥藍芽、苦瓜、白蘿蔔、碗豆等。現行法令只能轉送產地縣市政府進行產地管理，台中市府無權裁罰。

吳敏濟認為，這是農民心存僥倖的主因，他建議對代理盤商進行裁罰。台北農產運銷公司擁有2部質譜儀，有效快速完成蔬果檢驗流程，台中果菜市場預計今年11月完成第一部質譜儀驗收，未來熟悉操作後，應引進第二部提高檢驗質與量，以達到嚇阻作用。

蔡精強強調，台中市採購的第1部質譜儀是由農委會、農業局各補助400、500萬元，未來交易前3小時就能檢驗出來，若農藥殘留超標，將依農藥管理法移送產地縣市政府查處，貨物銷毀；中市有台中、豐原、東勢3處果菜批發市場，未來視需求再添購第二部質譜儀為市民做好把關。

(中時 )