中天新聞台關台風暴持續延燒，行政院長蘇貞昌表示，前總統馬英九任內也關過年代綜合台。對此，台北市議員、國民黨革實院院長羅智強直言，「蘇貞昌，拿阿扁錢，阿扁的話要聽啊」，對於中天新聞台關台風波，蘇貞昌又請出馬維拉，瞎扯年代綜合台。

蘇貞昌今（20）日受訪時提到，10年前馬英九執政時曾撤照停播年代綜合台，當時不知是否有干預NCC（國家通訊傳播委員會），但中天不是撤照，而是執照到期要決定是否延期，強調行政院不會介入。

羅智強在臉書表示，先不說年代是綜合台，不是新聞台，想請問蘇貞昌，馬英九有用總統身分，像你一樣以行政院長身分，嗆NCC「誰都管不了他，他也什麼都不管」，嗆到有任期保障的NCC主委「被請辭」下台，NCC從此果然乖乖地讓蘇貞昌管，也乖乖地聽蘇貞昌的旨意，狠狠的貫徹干涉、嚴打的中天和TVBS。

羅智強喊話蘇貞昌，不要再裝什麼路人甲，「中天新聞台如果關台，就是你的意思」，什麼都牽拖馬維拉，但要不要聽聽陳水扁的話？陳水扁說任內絕對不關新聞台，台灣不能只有一種聲音，這句話不是說給別人聽，就是說給蘇貞昌聽的。

「你可以不理馬英九，但你可以不理陳水扁嗎？」羅智強提醒蘇貞昌，不要忘了陳水扁的女兒陳幸妤，曾說你拿過陳水扁的錢，拿人手軟這個道理不要忘了，既然拿了陳水扁的錢，陳水扁的話總要聽吧。

最後，羅智強批說，「騙完神明騙人民，天下無難事，只怕不騙人，這就是蘇貞昌名聞天下的騙神大法」。

蘇貞昌，拿阿扁錢，阿扁的話要聽啊 對於中天新聞台關台風波 蘇貞昌又請出馬維拉，瞎扯年代綜合台 先不說年代是綜合台，不是新聞台 我想請問蘇貞昌 馬英九有用總統身分，像你一樣以行政院長身分，嗆NCC「誰都管不了他，他也什麼都不管」，嗆到有任... 由羅智強發佈於 2020年10月19日 星期一

(中時新聞網)