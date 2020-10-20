陸軍裝甲564旅上士副排長郭崇志於去年底奉派到六軍團關指部后山營區受訓，後來因為計畫變更，但他沒有回到原單位歸建，回家放大假。橋頭地院審理後，依違反職役職責罪判郭男3月有期徒刑，得以9萬元易科罰金。可上訴。

判決書指出，郭崇志北上受訓，但因為新冠肺炎疫情，訓練計畫改變，但他沒有於2月21日回原單位報到歸建，預計於今年3月9日復返受訓。但郭崇志竟基於無故離去職役的犯意，未經請假程序，自己回住處放假，直到單位通知，他才於3月6日上午返回原單位報到，以此方式無故離去職役逾6日。

法官審理時，認為郭崇志是現役軍人，應遵守法紀，但他卻因為疫情變更訓練計畫，心存僥倖，不假未歸，回原單位報導，影響部隊領導統御及軍紀維護甚鉅，且他是高中畢業，智識程度可以擔任軍人的一切情狀，他在犯案後坦承犯行。因此，判處郭男有期徒刑3月，得以9萬元易科罰金。

(中時 )