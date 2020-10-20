「中天新聞台關定了」的說法甚囂塵上，國民黨前主席洪秀柱在臉書指出，民進黨政府羅織包括「國家安全」等八大議題要在聽證會討論，NCC主委陳耀祥都證實中天與「紅媒」無關聯，一個媒體如何影響國家安全？蔡英文總統，真的要無視憲法所保障的新聞自由，讓台灣成為一個無法無天的獨裁社會嗎？

本月14日結束「海峽兩岸青年論壇」的洪秀柱發文表示，從浙江返台後，我們已開始為期14天的居家檢疫，感謝大家的關心。在隔離期間，我們關注到民進黨政府對中天新聞施壓，以行政權戕害新聞自由、意圖將所有不同立場的聲音都趕盡殺絕。

她說，蘇貞昌院長去年對NCC的一句評論：「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，讓NCC前主委迫於政治壓力，主動請辭，之後我們就看到中天新聞台因各種理由，屢遭檢舉、並被NCC密集裁罰。

洪秀柱說，本月26日即將舉辦中天新聞台的換照聽證會，根據媒體報導，民進黨政府「羅織」了八大議題，要在聽證會中討論，其中最令人匪夷所思的就是第七項「中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？」日前NCC主委陳耀祥曾證實，中天與「紅媒」並無關聯，既然如此，一個新聞媒體如何對「國家安全」產生影響？

她指出，連法官審判八等親以內的案件，都要依法自行迴避，NCC罔顧審議的公正原則，讓兩位曾參與「反旺中」的NCC新科委員林麗雲、王維菁擔任聽證會主席，明明她們也已因過去鮮明的立場，主動提案迴避審議，NCC卻直接表明「無須迴避」。一個政府對媒體的追殺到了這樣明目張膽的地步，我們到底與極權社會何異？

洪秀柱強調，過去民進黨籍的陳水扁總統，曾在任內宣示「不關閉任何一家新聞台」，更以「政府可以更迭，但新聞自由是民主價值」這樣的逆耳之言來提點蔡英文總統，現在我們卻看到民進黨再度拿回執政權後，竟可以如此對新聞媒體無所不用其極的追殺，連獨派的媒體人彭文正都對民進黨政府這番作為嗤之以鼻！蔡英文總統，真的要無視憲法所保障的新聞自由，讓台灣成為一個無法無天的獨裁社會嗎？

(中時 )