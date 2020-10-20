重陽節將至，新北市新店區99歲以上人瑞長者人數持續高居新北第1名，99歲以上人口共159人，新店區長朱思戎今（20日）由里長陪同代表市府致贈百歲人瑞1萬元禮金及1萬元大紅包，並轉贈總統府及衛生福利部特別準備的敬老狀和金鎖片，表達對長者們的關懷及祝福。

朱思戎上午至今年滿百歲的長者歐瑞娥女士家探訪，歐女與兒子、媳婦、女兒及孫子女同住，為4代同堂的家庭，和樂融融。歐女年輕時與國民政府一起來台，後參加政府舉辦的保母訓練班，從事保母工作，據女兒表示媽媽個性開朗豁達，且相當健談。

朱思戎與歐女聊到許多過去經歷的趣事，相談甚歡，長者開朗熱情，足見保持開朗的心是長壽的秘訣。

朱思戎表示，台灣目前已進入高齡化社會，市府非常重視銀髮族長者的健康及福利，致力推動關懷銀髮族的政策，公所亦與市府共同積極推動「銀髮族在地樂活計畫」，目前新店區共有30處社區關懷據點及46處銀髮俱樂部，常舉辦長者共餐及健康促進活動，鼓勵長者多多參與，希冀讓銀髮族皆能在地樂活。

今年重陽禮金已於10月17日起陸續發送，99歲以上人瑞則由公所親送重陽禮品禮金至長者手中，祝福每位長者重陽節快樂、健康平安喜樂。

新店區長朱思戎今（20日）由里長陪同代表市府致贈百歲人瑞1萬元禮金及1萬元大紅包。（新店區公所提供）

(中時 )