演出《還珠格格3》紫薇一角走紅的女星馬伊琍，當年與影帝級男星文章從戲裡愛到戲外，兩人的婚姻本應是娛樂圈一段佳話，沒想到馬伊琍在懷第二胎時，文章爆出跟同戲女星姚笛搞不倫，事後馬伊琍選擇原諒，但5年後仍是走向離婚結局，雖外界多認為「離得好」，但恢復單身1年多的現在，馬伊琍卸下武裝鬆口，坦言自己狀態差，都靠看身心科苦撐。

馬伊琍經歷女人最痛之事，懷孕時得知丈夫偷腥，但當年她以「且行且珍惜」這句話，宣布給腥夫文章一個機會，無奈夫妻感情的裂痕難以補救，去年7月兩人先後官宣離婚，10年汙點婚姻終究是無法長相廝守，馬伊琍恢復單身後一度爆出跟小18歲男星秘戀，雖雙雙否認，但外界其實對於她再談戀愛，一致給予祝福。

而如今馬伊琍與文章已分開1年多，一直表現得相當堅強，直到最近她接下一場演講，過程中卸下了心防，表示外界看她好像充滿積極正能量，但其實是大家不太了解私下真實的情況，「我去年生活發生了很大的變化，大家都知道」，鬆口離婚後罹患了拖延症，本以為做這個決定會給她一股能量，讓她能重新展開新生活，「但當我從劇組回到家的時候，我突然發現這事兒沒這麼簡單」。

馬伊琍吐露去年剛離婚時，自己每天坐車上就是腦袋昏沉、恍惚，狀態很差，甚至對做任何事都沒力氣，「第一次體會到有人說『爬不起床』的那種感覺」，但真正的她其實是渴望積極向上的人，所以她開始試著爬出困境，連1萬塊人民幣只能做1次的針灸都做過，也逼自己運動，最後還是看了心理醫生，每天對醫生傾吐，就這樣艱難地苦撐，這段經歷曝光後，讓網友感到萬分心疼，紛紛希望她傷心後但別再傷了自己「過去吧！總會好起來的」、「不好的男人只能讓女人折壽」。

(中時新聞網)