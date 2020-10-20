台灣KOM自行車登山王挑戰被評為世界10大最艱難登山耐力賽之一，每年皆吸引數百名國外好手參賽，活動今年邁入第9屆，因新冠肺炎疫情衝擊，本屆報名人數縮水，除本來就待在台灣的外籍人士，今年沒有外籍選手專程來台比賽，冠軍獎金也從往年的100萬元，縮水剩10萬元。

台灣KOM自行車登山王挑戰充滿傳奇性並具有高度挑戰性，2014年被法國銷售量最大的自行車雜誌《Le Cycle》評選為世界10大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名，也被許多國外媒體和選手評價為「世界上最艱難的比賽」。

賽事將於10月23日上午6時，從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺；選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升，壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17到27％的天堂路。高難度的挑戰性，結合令人讚嘆的沿途美景，成為本賽事的獨特魅力。

2020年台灣觀光主題為「脊梁山脈旅遊年」，明年則是自行車旅遊年，也讓台灣KOM自行車登山王挑戰別具意義。交通部觀光局表示，系列活動的主軸亮點，除展現臺灣多山地形的地理特性及觀光價值外，也持續向全球更多車友推廣台灣自行車旅遊，希望成為全球車友體驗自行車旅遊的最佳選擇。

由於新冠肺炎疫情影響，今年由海外來台參賽者人數明顯減少，去年有730名選手報名、488人為外籍選手，今年縮水成425人報名，其中103人為外籍選手，且是本來就在台灣境內的外籍人士，並非特地自國外趕來。觀光局指出，今年因疫情有邊境管制，加上環法賽與我活動撞期，都影響外籍選手參賽意願。

不只報名人數變少，冠軍獎金也縮水許多，從往年的100萬元變成10萬元。觀光局說，今年環境受疫情衝擊，預算移緩濟急，雖然獎金變少，但活動不能停。

(中時 )