車燈製造廠帝寶工業（6605）20日宣布攜手財團法人車輛研究測試中心（車輛中心）共同成立ADB（Adaptive Driving Beam，自適應式智慧頭燈）聯盟，將共同開發ADB智慧車燈，為台灣車燈產業建立產業新典範。

帝寶表示，公司注重研發與創新，長期以來與車輛中心有多項技術開發合作，雙方觀察到全球車燈技術日新月異，其中適應式智慧頭燈（ADB）可確保駕駛夜晚開車時，車燈除了能照亮前方視野，並能透過車用攝影機偵測對向來車與前方車輛，整合影像與光學空間座標，進而控制新型LED矩陣式頭燈，產生自動避光功能，保護對向駛來的車輛或前方車輛的駕駛不致受到眩光影響而引發交通事故，儼然成為近年來車燈設計的主流。因此，決定串聯車輛中心的技術與檢驗能量成立ADB聯盟，搭配帝寶工業的研發與少量多樣的生產優勢，希望能夠打造出台灣智慧車燈產業鏈，為台灣車燈產業提升整體競爭力。

帝寶執行長許敘銘表示：「帝寶每年投入營收金額5％進行創新開發，因此擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。隨車輛智慧化與安全性提升的科技日新月異，ADB智慧車燈亦成為未來車燈市場的主流趨勢。為提升整體競爭力，帝寶決定攜手車輛中心一起投入ADB開發。過去車輛中心一直是帝寶工業在研發創新上的重要夥伴，未來我們也會攜手車輛中心，共同打造台灣智慧車燈產業鏈，為整體產業升級挹注全新動能。」

車輛中心總經理王正健表示：「車輛中心自成立以來，就是為台灣產業提供車輛研發創新與知識服務，此次攜手全球車燈領導製造商帝寶工業組成ADB聯盟，以台灣產業聚落完備的優勢打造完整的智慧車燈產業鏈，不僅將ADB影像與光學整合控制技術移轉給帝寶工業，我們也會持續與帝寶進行技術研發合作，提升設計能量。最重要的是，車輛中心會協助台灣產業媒合國產車廠採用意向，協助ADB聯盟成員都能將開發商品化，提升競爭優勢。」

展望未來，帝寶表示，會持續與車輛中心密切合作，朝智慧車燈轉型之路邁進，而車輛中心也會集結國內其他廠商加入ADB聯盟，以團體作戰方式打智慧車燈國際盃，確保ADB技術成果能高度國產化，優化台灣整體汽車產業競爭力。

(工商 )