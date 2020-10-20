加盟連鎖為台灣主流商業經營模式之一，但有意加盟民眾，初期必須支付加盟金、店鋪租金、裝潢與生產設備等費用，往往造成創業加盟主資金不足壓力，甚至打退堂鼓，台新銀行針對首次開店或展店的加盟主，推出全新貸款專案「加盟飛速貸」，協助加盟主實現創業藍圖。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，該行積極為加盟主提供服務，只要加盟母公司條件符合設立滿三年以上，且年營收達1億元以上，或加盟母公司設立滿三年以上，且加盟店達20家，有意開設店面的加盟主在取得加盟合約後，即不受公司營業年限門檻限制，皆可向該行申請貸款最高100萬元。

魏行政說明，該行長期耕耘中小企業貸款、微型企業融資，自2019年與中小企業信用保證基金攜手推廣「千億融資保證專案」，並推出飛速貸系列「FAST mini專案」及「電商飛速貸專案」，協助民眾免提供擔保品申請微型企業貸款等全方位的需求。此外也同時提供「111快速申貸」服務，1分鐘線上填表、1日內專人聯絡、文件備齊1日內撥款，依各產業需求進行客製化貸款服務。

台新銀行辦理融資服務推廣至今，獲市場熱烈反應，魏行政說，該行已連續八年獲得經濟部「信保金質獎」與「促進政策推動獎」等獎項肯定，協助全台在地中小企業紮根發展不遺餘力，可說是微型企業的最佳智慧好夥伴。

(工商 )