星宇航空第4架飛機A321neo今晚從德國漢堡起飛，預計明天下午到台灣。星宇航空說，雖然現在很多航班取消，新飛機都會在營運的航線上派飛。

星宇航空說，第4架A321neo在台灣時間今晚8時，從空中巴士漢堡廠起飛，中途在杜拜、澳門加油，預計明天下午2時40分抵達桃園國際機場，接機小組人員也會在到台灣後依規定隔離14天。

星宇航空說，受疫情影響，目前很多航班取消，星宇交機計畫不變，第4架A321neo明天接回，第5架A321neo預計今年底交機，新機回來後都會在營運的航線上派飛。

星宇航空今年1月23日開航，澳門、越南峴港及馬來西亞檳城同一天首航，受疫情影響，目前峴港停飛，澳門原本每天3班、現在每天1班，檳城原本每天1班、現在每週2班。

星宇航空原規劃租10架A321neo，9月證實再增租3架，預計明年底，13架全部交完。（編輯：管中維）1091020

(中央社)