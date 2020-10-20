因應新冠肺炎疫情，北市環保局規畫在垃圾車裝設「噴霧消毒系統」，預計明年初全市343輛車全部都裝上。（北市環保局提供／張穎齊台北傳真）

因應新冠肺炎疫情，北市環保局規畫在垃圾車裝設「噴霧消毒系統」，當車輛在清運壓縮垃圾時，會自動噴灑漂白水丶「四級銨」消毒水，對車斗內的垃圾包進行滅菌，今年5月試裝2輛後，目前已裝60輛，預計明年初全市343輛都會裝上。

環保局表示，有民眾反映，倒垃圾時，恐怕造成防疫破口，且垃圾袋裡的成分也相當複雜，因此為維護垃圾收運時，市民及清潔隊員的衛生安全，環保局規畫在垃圾車裝設噴霧消毒系統，今年起陸續裝設後，也要求未來新購買的垃圾車，必須設有噴霧消毒系統。

「疫情結束後也會繼續使用！」環保局長劉銘龍指出，今年5月就已在2輛垃圾車上裝設噴消系統，目前裝了60輛，會持續裝設，未來全市343輛都會加裝，但因有些車輛的型號不一樣，所以有些要進行改裝，預計明年初全裝，如此一來，將可大幅提升公共衛生安全。

環保局環境清潔管理科簡任技正楊維修補充說明，為因應疫情發展，也會訂出噴灑消毒的標準作業流程，給清潔隊員執行，由於噴消系統可手動控制，所以只有在垃圾車壓縮垃圾的瞬間，才會啟動噴霧消毒，不會影響民眾倒垃圾的時間。

楊維修說，當噴消系統要消毒時，清潔隊員也會執行警示作業，就是舉起「清毒中，請注意！」的旗子，提醒民眾遠離，以免民眾被消毒液噴到。

(中時 )