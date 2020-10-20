華夏科技大學散打社在台中麗寶賽車場，用緬甸拳推廣滇緬文化。近年來政府大力推廣在地創生USR計畫，華夏科技大學所在地中和庄融合了許多緬甸的華僑與東南亞的遺族，藉由這次麗寶樂園的活動推廣緬甸文化。

此項活動由華夏科技大學散打社指導老師謝璨羽與緬甸拳協會副理事長金舒蘋一同策畫，想藉由這次活動讓更多人接觸與學習緬甸拳和緬甸文化。活動過程中，華夏科技大學散打社的同學與現場的觀眾和小孩進行現場教學，讓現場的國人了解緬甸拳的套招與特色。

緬甸拳協會副理事長金舒蘋表示，這次表演中的9種緬甸拳的技巧是緬甸拳最傳統的攻擊方式，這9種招式與動作變化可以加深民眾對於緬甸拳的記憶，並希望藉由這一次學生及民眾互動的武術交流活動，讓大家更加了解緬甸拳這種古老拳種的傳統與文化。

華夏科技大學散打社在台中麗寶賽車場，用緬甸拳推廣滇緬文化。（華夏科技大學提供）

謝璨羽表示，此次主辦單位非常用心的推廣台灣的運動項目，麗寶樂園藉由這個活動嘗試在更加多元的環境下讓民眾有更多的選擇，當時現場就一位小男孩想要嘗試做打靶的動作，而過程中因為全程有老師陪同，所以小男孩的家長也非常放心，而文化與運動項目的推廣就是藉由與觀眾交流慢慢形成的。

(中時 )