日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)宣佈將引進母公司Macnica和以色列醫療級非接觸式床墊感測器開發商EarlySense共同完成開發的新一代床墊感測器noomi，該產品可協助養老院、長照中心和各種老年照顧服務機構，大幅提升照護品質。

茂綸表示，noomi新一代床墊感測器係透過Macnica自主研發的雲端服務AttentiveConnect，隨時接收被照顧者的活動數據，並提供簡易操作的使用者界面，方便照護者在儀表板上觀察並紀錄被照顧者的活動狀態，以及所有可提供的照護協助。

相較於Macnica此次共同合作開發對象EarlySense的現有其他產品，noomi藉由放置在床上的感測器來偵測被照顧者的多項生命特徵，如心跳和呼吸，並透過雲端運算系統彙總處理被照顧者的生命特徵和身體活動所發出的警報，可在同個地點一次收集和分析所有數據，大量降低感測器的硬體成本。

茂綸進一步表示，noomi除了一般性的觀察記錄外，還內建AI智慧功能，透過大數據分析並預測被照顧者下床跌倒可能性及健康發展等趨勢的學習環境。照護者可不受地點限制，只要在有上網功能的裝置即可操作noomi系統，不間斷記錄數據，累積大量受照護者健康狀況的數據，提高預測下床的精準度，以及更多關於可能急性惡化或急需醫療機構臨床照護的狀況。

在日本擁有310家機構的領頭照護服務公司UNIMAT Retirement Community(URC)，亦積極參與了此共同開發專案。URC提供該專案快速偵測出照護需求的方法，並在今年初版的noomi與AttentiveConnect發布時提供設備進行照護實際測試。URC為一家致力於提供物聯網感測技術，期盡可能自動化或減少照護流程，如夜間定時巡房和紀錄流程等的照護服務公司，透過該系統已大量紓解日本照護機構今年因COVID-19影響而加劇的護理人員短缺問題。

茂綸進一步表示，隨著日本母公司Macnica成功拓展多元化業務佈局，茂綸也將逐步從IC通路商轉型為全方位解決方案供應商，跨足高階終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務一站式的整合方案，掌握醫療、人臉辨識、AI機器人、智慧監控等新興應用市場商機，高階終端產品服務可望成為公司中長期營運發展的另一成長動能。

(時報資訊)