內政部長花敬群20日掛保證，中央政府會在未來4年，蓋超過200處社會住宅，總量約為6到7萬戶，而且每個案件都會有智慧建築合格級以上的標章。

內政部20日舉辦「109年度優良智慧建築作品」頒獎典禮，花敬群致詞時指出，台灣綠建築、智慧建築發展近30年，終於走出台灣特色，加上台灣資通訊產業扎實基礎，規模快速擴大、成長；這也是台灣長期對內或對國際競爭應該積極推動的政策。

花敬群強調，過去4年來，以地方政府為主推動的社會住宅中，約52％有綠建築標章，他保證中央政府會在未來4年至少會蓋超過200處，約6萬到7萬戶的社會住宅，每個案場都會有智慧建築合格級以上的標章，依規模大小、地區特性會有不同等級規劃。

他也指出，政府好不容易大規模推動社會住宅政策，真的很希望把建築4.0相關內涵，在政府充分主導的情況下，把台灣未來必然要面對的建築產業升級課題，透過平台獲得基本規模經濟的機會，讓產業更勇敢往前走。

「109年度優良智慧建築作品」得獎建築包括：華碩電腦公司的華碩電腦辦公大樓新建工程、台灣積體電路製造公司的台積電十二廠P4&P6&P7辦公大樓、財團法人工業技術研究院的工研院光復院區一館研發大樓、台灣肥料公司的台肥新竹TFC ONE大樓、台中市政府住宅發展工程處的台中市大里光正段社會住宅新建工程（第一期）、賓陽建設公司的帝后花園，彰化縣政府的彰化市污水下水道系統水資源回收中心新建工程（管理中心）、台灣自來水公司的馬公增建4,000噸海水淡化廠（馬公第二海水淡化廠第一期）一期管理中心。

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