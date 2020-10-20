搶攻第四季餐飲與住房商機，台北美福大飯店針對萬聖節推出一系列促銷活動，除館內餐廳與烘焙房都有主題商品，亦設計推出了萬聖節優惠住房專案，期能藉此西洋節慶創造買氣。

台北美福大飯店推出一系列的萬聖節活動，率先以Moment cafe & bakery打先鋒，即日起至10月31日推出充滿奇幻氛圍的萬聖限定磅蛋糕，開心果風味的「奇幻骷髏」及酸甜莓果滋味的「南瓜馬車」，每款420元。

今年萬聖節適逢週六，美福飯店Cocoon池畔酒吧也於當晚六點舉辦「Cocoon池畔萬聖趴」，大啖義籍主廚Massimo 準備的義式自助饗宴，端出多道義式經典輕食料理盡情取用，由義籍飲務專家Antonio DElia設計的特調萬聖飲品，痛快暢飲「萬聖龍舌蘭」和暗黑桑格莉亞」，成人每位1,800元+10%，兒童每位900元+10%，邀請大小朋友一同扮裝，所有的奇裝異服在今夜都很合理，扮一個鬼臉，讓回憶在照片中鮮明。

若想玩得更盡興，台北美福也推出了「萬聖夜未眠」住房專案，派對前可先至客房內整裝待發，讓您裝神弄鬼，不用擔心路人側目，直接搭乘電梯上樓，下榻卓越五星等級的客房，雙人同行每晚7,999元起。

美福飯店指出，萬聖節能聯想到的風格事物，都在Moment cafe & bakery 推出的萬聖限定磅蛋糕上。即日起至10/31日萬聖節當天獻上兩款限定口味，強調開心果香氣的「奇幻骷髏」及主打酸甜莓果的「南瓜馬車」，每款420元，由點心坊黃伯欽親自研發創作，磅蛋糕糕體選用法國頂級Viron麵粉製作，口感紮實綿密，但身為甜點卻又不過於厚重；「奇幻骷髏」揉入充滿堅果風味的開心果醬，襯上以法芙娜巧克力製成的奇幻骷髏頭，入口後開心果的清香韻味與濃郁奶油香氣完美融合。

另一款則將最能代表萬聖的南瓜做為主角，「南瓜馬車」，結合義大利進口的莓果醬，放上手工捏製小南瓜以及糖漬的橘片，滋味酸甜，同時亦吃到莓果果乾，口感層次分明。

(工商 )