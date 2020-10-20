在岸人民幣兌美元20日官方收報6.6818，較上一交易日官方收盤價升值117基點。

此外，人民幣兌美元中間價20日報6.6930，較上日6.7010，升值80個基點或0.12％，連升4日，續創1年半以來新高。

(工商 )

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