民進黨立委賴惠員日前遭爆以「鐵路警察值勤滑手機」等理由，要求凍結鐵路警察10％預算，並且要專案報告，理由是「台鐵、高鐵的年輕員警們訓練不足」，雖然賴事後以「愛之深，責之切」道歉，不過國民黨前主席洪秀柱指出，警察值勤滑手機常是使用雲端公務系統，有多少民進黨立委在立院開會時滑手機；此事已讓台灣的警察與民眾看到，民進黨立委不僅沒有把蔡總統對警察的承諾放在心裡，更沒有把警察的尊嚴放在眼裡！

洪秀柱在臉書發文說，還記得去年7月，台鐵的鐵路警察李承翰在列車上遇刺身亡，當時社會上除了檢討「安全網」以及死刑存廢等問題，更將目光焦點轉移到警察缺額、警察配槍使用時機等問題。

她說，一年過去了，今年6月還傳出員警李承翰的父親抑鬱而終的噩耗，大家都相當不捨，也希望社會能夠給予警察多一點的支持與鼓勵，沒想到就有民進黨立委公開恫嚇，要凍結鐵路警察10％的預算！而且連原因都說不清楚！

洪秀柱指出，去年李承翰殉職時，蔡英文總統還公開承諾要增加公共運輸的警力、以及執勤員警的裝備。增加警力需不需要經費？增加值勤裝備需不需要經費？警察要維持公共秩序、保護社會安全，每一分錢都是取之於人民、用之於人民，民進黨立委不但踐踏第一線警員的尊嚴，更是本末倒置，才會引起眾怒。

她說，過去在立法院，每一筆預算如何審、如何增減，都要小心翼翼的評估、經過多次的商議才會做成決議，現在李承翰的父親屍骨未寒，民進黨立委就以「年輕員警訓練不足」為由，要凍結預算，並要求專案報告。

洪秀柱強調，問題是，新進員警到底哪裡「訓練不足」？從頭到尾沒有說明！相信許多民眾都很清楚，員警使用手機，很多時候並非單純無所事事的「滑手機」，而是在使用雲端公務系統！因此，民進黨立委與其質疑員警執勤時滑手機，不如捫心自問，看看立院開會時有多少同黨立委在滑手機。這個風波雖然在該立委道歉了事之下草草落幕，但也讓台灣的警察與民眾看到，民進黨立委不僅沒有把蔡總統對警察的承諾放在心裡，更沒有把警察的尊嚴放在眼裡！

(中時 )